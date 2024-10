STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende fester

Der STOXX 50 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 4 438,93 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 4 441,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 435,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 473,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 438,49 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,924 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 441,27 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 441,37 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Wert von 3 843,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,48 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 2,94 Prozent auf 47,90 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,60 Prozent auf 106,55 GBP), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 128,45 CHF), Enel (+ 1,61 Prozent auf 7,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,44 Prozent auf 58,36 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-1,12 Prozent auf 116,96 GBP), Siemens (-0,96 Prozent auf 179,46 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,94 Prozent auf 3,89 EUR), Nestlé (-0,66 Prozent auf 84,82 CHF) und Glencore (-0,55 Prozent auf 3,98 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 614 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 473,918 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index.

