Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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14.08.2026 14:56:19
Strategy, Metaplanet Face MSCI Exclusion Again: Will History Repeat?
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Aktien in diesem Artikel
|Metaplanet Inc. Registered Shs
|1,20
|-0,75%
|MSCI
|491,00
|-1,64%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|80,63
|-5,13%
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