Stride: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stride hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stride noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 551,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 620,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at