Ströer-Aktie zieht trotz Kurszielsenkung an

Sie habe ihre Schätzungen für den Außenwerbespezialisten nach der Veröffentlichung des kompletten Ströer -Geschäftsberichts für 2023 leicht angepasst, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An ihrer Einschätzung des Unternehmens habe sich nichts verändert.

Die Ströer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 61,00 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)