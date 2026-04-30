SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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30.04.2026 15:39:30
Strong first-quarter US GDP data does not support further easing
PCE inflation rose strongly and GDP figures showed no signs of a let-up, bolstering the case for caution at the FedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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