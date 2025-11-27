KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.11.2025 11:40:00
Studie: KI-Investitionen zeigen Renditen, aber Datenprobleme bremsen
Eine Studie von SAP und Oxford Economics zeigt: 79 Prozent der Unternehmen erzielen positive Renditen mit KI. Doch Datensilos und Schatten-KI bleiben Risiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!