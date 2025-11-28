International Aktie
Sudan: Could international pressure bring about a ceasefire?
Despite the rejection of a US-promoted ceasefire, international pressure could be the chance for a halt in fighting and increased access to humanitarian aid. But are the warring parties ready to lay down their weapons?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
