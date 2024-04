SÜSS MicroTec-Aktie steigt - Hoffnung auf Chartausbruch

Die Aktien von SÜSS MicroTec nähern sich am Freitag wieder ihrem am Vortag erreichten höchsten Stand seit dem Jahr 2000 bei 42,65 Euro.

Zuletzt gewannen sie etwas darunter als führender Wert im SDAX 4,42 Prozent auf 42,50 Euro.

Am Donnerstag hatten Geschäftszahlen die Papiere des Ausrüsters der Halbleiterbranche SÜSS MicroTec angetrieben. Der Chartausbruch scheiterte aber, am Ende des Tages schmolz das Plus deutlich ab.

Analyst Malte Schaumann von Warburg Research rät derweil weiter zum Kauf. Nach dem starken Jahresstart sollte das operative Umfeld in den kommenden Quartalen angesichts eines hohen Auftragsbestands und der sich verbessernden Profitabilität günstig bleiben.

Der bevorstehende Aufschwung im Halbleiterzyklus sei ein gutes Signal für die Nachfrage nach den wichtigen Lithographie-Produkten.

/ajx/zb

----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)