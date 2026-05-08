Sumitomo Forestry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sumitomo Forestry lud am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 27,33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,88 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 532,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sumitomo Forestry einen Umsatz von 511,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at