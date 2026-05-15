Sumitomo Mitsui Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Sumitomo Mitsui Financial Group ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Mitsui Financial Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 49,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 11,56 JPY je Aktie eingenommen.

Sumitomo Mitsui Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 503,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 351,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 411,97 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Mitsui Financial Group ein Gewinn pro Aktie von 301,55 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,84 Prozent zurück. Hier wurden 9 546,03 Milliarden JPY gegenüber 9 927,69 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at