WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

Bilanz 04.11.2025 22:23:24

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen kräftig im Minus: Gewinn enttäuscht Anleger

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen kräftig im Minus: Gewinn enttäuscht Anleger

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Super Micro Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.

Super Micro erzielte ein im dritten Quartal ein Ergebnis je Aktie von 0,35 US-Dollar, nach 0,74 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von 0,39 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Der Umsatz betrug 5,00 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,94 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit unterbot Super Micro die Konsensschätzungen von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Die Super Micro-Aktie zeigte sich nachbörslich schwächer und notierte zuletzt an der NASDAQ 7,33 Prozent im Minus bei 44,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

