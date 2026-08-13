SUS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SUS hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 24,91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUS 10,52 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat SUS mit einem Umsatz von insgesamt 4,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at