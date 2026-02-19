Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
19.02.2026 01:00:00
T-Mobile US: A Strong Contender in the Telecom Arena
Explore the exciting world of T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!*Stock prices used were the prices of Jan. 14, 2026. The video was published on Feb. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
16:01
|XETRA-Handel TecDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)