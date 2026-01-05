Hyundai Motor Aktie
WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001
|
05.01.2026 19:40:39
TABELLE/US-Automobilabsatz - 4. Quartal 2025
===
4. Quartal 2025 2024 Veränderung
gg Vorjahr
STELLANTIS/FCA 332.321 320.743 +4%
GENERAL MOTORS 703.001 755.160 -6,9%
TOYOTA 652.195 603.104 +8,1%
HONDA 332.578 367.362 -9,5%
HYUNDAI 223.337 226.308 -1,3%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 13:41 ET (18:41 GMT)
Analysen zu Hyundai Motor Co Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|General Motors
|70,30
|-0,66%
|Honda Motor Co. Ltd.
|8,43
|0,14%
|Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)
|25,20
|-1,56%
|Hyundai Motor Co Ltd
|308 000,00
|1,15%
|Stellantis
|9,52
|-0,95%
|Toyota Motor Corp.
|18,45
|-0,65%
|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|184,00
|-1,08%
