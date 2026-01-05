Hyundai Motor Aktie

WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001

<
05.01.2026 19:40:39

TABELLE/US-Automobilabsatz - 4. Quartal 2025

===

4. Quartal 2025 2024 Veränderung

gg Vorjahr

STELLANTIS/FCA 332.321 320.743 +4%

GENERAL MOTORS 703.001 755.160 -6,9%

TOYOTA 652.195 603.104 +8,1%

HONDA 332.578 367.362 -9,5%

HYUNDAI 223.337 226.308 -1,3%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 13:41 ET (18:41 GMT)

