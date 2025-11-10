ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

10.11.2025 12:03:28

Verschobener Release

Take-Two verzeichnet Kurserholung: Anlegervertrauen kehrt nach starkem Kursrutsch zurück?

Take-Two verzeichnet Kurserholung: Anlegervertrauen kehrt nach starkem Kursrutsch zurück?

Nachdem Take-Two kürzlich seine Quartalszahlen vorgelegt hatte, knickte die Aktie ein. In der neuen Woche fassen Anleger nun offenbar wieder Mut.

• Take-Two-Aktie verliert nach Quartalszahlen über 8 Prozent
• GTA VI-Erfolg bleibt kritischer Faktor für langfristige Unternehmensentwicklung
• Analysten sehen dennoch Aufwärtspotenzial

Operative Kennzahlen zeigen Erholung

Take-Two konnte im jüngsten Berichtszeitraum eine Umsatzsteigerung verbuchen und insbesondere im digitalen Bereich sowie bei laufenden Spiel- und Abo-Modellen Zuwächse verzeichnen. Die positiven Entwicklungen lassen erkennen, dass nicht allein zukünftige Blockbuster die Geschäftsentwicklung tragen, sondern auch etablierte Marken und wiederkehrende Erlösmodelle einen Beitrag leisten.

Der Game-Blockbuster bleibt das Zünglein an der Waage

Anleger straften die Aktie Ende vergangener Woche dennoch ab. So brach das Papier an der NASDAQ schlussendlich um 8,08 Prozent ein auf 232,00 US-Dollar. Auslöser dieses Kursrutsches war das Schwergewicht ­Grand Theft Auto VI, das das übergeordnete Thema im Hause Take-Two bleibt. Der ursprünglich geplante Release wurde erneut verschoben und in Aussicht gestellt, nun im Jahr 2026 zu erscheinen. Diese Entscheidung stieß bei Anlegern auf Skepsis, da damit erwartete Umsätze später realisiert werden und das Wachstumspotenzial sich verzögert. Die Verschiebung verdeutlicht, wie sehr das Unternehmen auf den Erfolg dieses Titels gesetzt hat - eine Abhängigkeit, die sowohl Chance als auch Risiko darstellt.

Take-Two-Aktie zeigt Erholungstendenzen

Zum Start in die neue Woche scheinen Anleger den ersten Schock jedoch verdaut zu haben und wieder neuen Mut zu fassen. So gewinnt die Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise 2,04 Prozent auf 236,74 US-Dollar. Denn die aktuelle Situation bietet durchaus Potenzial: Solide Zahlen und ein attraktives Launch-Ziel könnten mittelfristig eine deutliche Kursbewegung nach oben ermöglichen. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Take-Two die Erwartungen erfüllen kann - und die Aktie welche Richtung einschlägt.

Bildquelle: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Take Two

Analysen zu Take Two

Aktien in diesem Artikel

Take Two 204,80 2,41%

