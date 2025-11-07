Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,14 Prozent leichter bei 22 790,75 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,699 Prozent auf 22 892,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 053,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 563,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 896,07 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 4,85 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 788,36 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 21 242,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 269,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 18,20 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cerus (+ 17,38 Prozent auf 1,66 USD), Expedia (+ 17,25 Prozent auf 257,59 USD), Akamai (+ 15,93 Prozent auf 84,63 USD), Century Aluminum (+ 15,11 Prozent auf 33,36 USD) und Nissan Motor (+ 9,36 Prozent auf 2,57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen SIGA Technologies (-18,97 Prozent auf 6,62 USD), inTest (-13,89 Prozent auf 7,54 USD), Universal Display (-11,11 Prozent auf 120,30 USD), Take Two (-8,55 Prozent auf 230,82 USD) und Microchip Technology (-8,29 Prozent auf 54,43 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 431 098 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 15,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

