Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
07.11.2025 22:34:41
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich
Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent tiefer bei 23 004,54 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,699 Prozent auf 22 892,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 053,99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 009,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 563,42 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,96 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 788,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21 242,70 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 19 269,46 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 19,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cerus (+ 21,28 Prozent auf 1,71 USD), Expedia (+ 17,55 Prozent auf 258,25 USD), Akamai (+ 14,71 Prozent auf 83,74 USD), Century Aluminum (+ 14,04 Prozent auf 33,05 USD) und Integra LifeSciences (+ 7,31 Prozent auf 12,04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen SIGA Technologies (-19,95 Prozent auf 6,54 USD), inTest (-11,94 Prozent auf 7,71 USD), Take Two (-8,08 Prozent auf 232,00 USD), Universal Display (-7,69 Prozent auf 124,93 USD) und ADTRAN (-5,96 Prozent auf 6,82 EUR).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 63 210 755 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 15,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Cogent Communications Holdings Incmehr Analysen
