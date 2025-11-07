Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

Lukrative Take Two-Anlage? 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Take Two-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.11.2022 wurde das Take Two-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 108,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,251 Take Two-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (252,40 USD), wäre das Investment nun 23 284,13 USD wert. Mit einer Performance von +132,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Take Two 199,98 -8,87% Take Two

