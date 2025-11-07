NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Take Two-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.11.2022 wurde das Take Two-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 108,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,251 Take Two-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (252,40 USD), wäre das Investment nun 23 284,13 USD wert. Mit einer Performance von +132,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at