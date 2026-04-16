Takihyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Takihyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Takihyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -30,010 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,82 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,84 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 187,02 JPY. Im Vorjahr hatte Takihyo 123,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Takihyo im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 60,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at