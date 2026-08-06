Targa Resources Aktie
WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013
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06.08.2026 12:09:08
Targa Resources Corp. Reports Increase In Q2 Income
(RTTNews) - Targa Resources Corp. (TRGP) announced earnings for its second quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $764.6 million. This compares with $629.1 million last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $4.440 billion from $4.260 billion last year.
Targa Resources Corp. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $764.6 Mln. vs. $629.1 Mln. last year. -Revenue: $4.440 Bln vs. $4.260 Bln last year.
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