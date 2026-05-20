Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
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20.05.2026 12:35:45
Target Corp. Q1 Profit Falls
(RTTNews) - Target Corp. (TGT) released earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $781 million, or $1.71 per share. This compares with $1.03 billion, or $2.27 per share, last year.
Excluding items, Target Corp. reported adjusted earnings of $1.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $25.44 billion from $23.84 billion last year.
Target Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $781 Mln. vs. $1.03 Bln. last year. -EPS: $1.71 vs. $2.27 last year. -Revenue: $25.44 Bln vs. $23.84 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.50 To $ 8.50
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