Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
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19.08.2026 12:48:25
Target Corp. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Target Corp. (TGT) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.877 billion, or $4.11 per share. This compares with $935 million, or $2.05 per share, last year.
Excluding items, Target Corp. reported adjusted earnings of $5.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.3% to $26.539 billion from $25.211 billion last year.
Target Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.877 Bln. vs. $935 Mln. last year. -EPS: $4.11 vs. $2.05 last year. -Revenue: $26.539 Bln vs. $25.211 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.90 To $ 10.90 Full year revenue guidance: 5 %
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