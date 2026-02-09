Elmos Semiconductor Aktie
TecDAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im TecDAX
Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent höher bei 3 628,65 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 538,741 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,471 Prozent auf 3 636,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 619,60 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 603,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 640,05 Einheiten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 3 820,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 465,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 3 785,48 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,120 Prozent aufwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten markiert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 4,63 Prozent auf 81,35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,49 Prozent auf 48,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,09 Prozent auf 122,20 EUR), AIXTRON SE (+ 3,94 Prozent auf 21,12 EUR) und Nagarro SE (+ 3,78 Prozent auf 63,15 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Bechtle (-4,84 Prozent auf 36,16 EUR), CANCOM SE (-3,99 Prozent auf 24,05 EUR), Sartorius vz (-2,88 Prozent auf 232,70 EUR), Eckert Ziegler (-2,46 Prozent auf 15,06 EUR) und SMA Solar (-2,23 Prozent auf 32,42 EUR) unter Druck.
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 982 674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 194,949 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
