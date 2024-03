TecDAX aktuell: So steht der TecDAX mittags

Beim TecDAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent höher bei 3 453,23 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 523,952 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,302 Prozent auf 3 438,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 448,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 426,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 453,49 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,510 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 376,76 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Wert von 3 220,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, lag der TecDAX noch bei 3 262,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,87 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 453,49 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 3,16 Prozent auf 6,20 USD), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 176,90 EUR), SMA Solar (+ 0,89 Prozent auf 56,90 EUR), PNE (+ 0,73 Prozent auf 13,84 EUR) und Kontron (+ 0,66 Prozent auf 21,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nagarro SE (-1,34 Prozent auf 81,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,80 Prozent auf 17,89 EUR), QIAGEN (-0,61 Prozent auf 40,58 EUR), AIXTRON SE (-0,55 Prozent auf 27,26 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,42 Prozent auf 28,30 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 955 883 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 202,490 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

