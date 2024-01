TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent fester bei 3 276,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 473,210 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,391 Prozent auf 3 281,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 268,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 244,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 284,21 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, stand der TecDAX bei 3 251,07 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 2 974,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 091,65 Punkten auf.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Energiekontor (+ 3,49 Prozent auf 80,10 EUR), Sartorius vz (+ 2,66 Prozent auf 323,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,96 Prozent auf 101,10 EUR), Kontron (+ 1,50 Prozent auf 20,34 EUR) und TeamViewer (+ 1,47 Prozent auf 13,79 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil MorphoSys (-8,49 Prozent auf 33,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,89 Prozent auf 26,68 EUR), Nagarro SE (-2,02 Prozent auf 89,90 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 35,20 EUR) und SMA Solar (-1,33 Prozent auf 55,55 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 904 657 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 160,342 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Mit 7,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at