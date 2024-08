TecDAX aktuell: TecDAX startet in der Verlustzone

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 1,69 Prozent tiefer bei 3 260,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 529,886 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,658 Prozent auf 3 294,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 316,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 294,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 260,31 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,55 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 3 301,05 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.05.2024, den Stand von 3 239,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.08.2023, den Wert von 3 236,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 1,93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,66 Prozent auf 41,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,17 Prozent auf 24,00 EUR), PNE (-0,82 Prozent auf 14,48 EUR), freenet (-0,94 Prozent auf 25,18 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,95 Prozent auf 73,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SÜSS MicroTec SE (-5,55 Prozent auf 56,20 EUR), Infineon (-4,02 Prozent auf 29,85 EUR), EVOTEC SE (-3,83 Prozent auf 8,16 EUR), AIXTRON SE (-3,76 Prozent auf 19,73 EUR) und 1&1 (-3,69 Prozent auf 14,10 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 528 604 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,491 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,31 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent, die höchste im Index.

