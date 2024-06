TecDAX aktuell: TecDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Am Donnerstag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,08 Prozent auf 3 326,29 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 516,810 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,002 Prozent höher bei 3 329,04 Punkten, nach 3 328,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 323,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 344,72 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,21 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 27.05.2024, bei 3 439,83 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Stand von 3 457,36 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Stand von 3 096,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,051 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 1,18 Prozent auf 55,06 EUR), CANCOM SE (+ 0,63 Prozent auf 31,96 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,51 Prozent auf 59,10 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,40 Prozent auf 24,92 EUR) und QIAGEN (+ 0,39 Prozent auf 38,29 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,64 Prozent auf 18,10 EUR), SMA Solar (-2,36 Prozent auf 25,66 EUR), EVOTEC SE (-1,88 Prozent auf 8,61 EUR), Nordex (-1,50 Prozent auf 11,83 EUR) und Sartorius vz (-1,44 Prozent auf 219,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 213 121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 212,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

