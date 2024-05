TecDAX aktuell: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,52 Prozent leichter bei 3 341,59 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 501,354 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,011 Prozent höher bei 3 359,57 Punkten, nach 3 359,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 370,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 338,89 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 2,30 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 396,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 403,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, notierte der TecDAX bei 3 280,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,511 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 9,61 Prozent auf 27,82 EUR), HENSOLDT (+ 2,49 Prozent auf 37,92 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 40,17 EUR), Nemetschek SE (+ 1,01 Prozent auf 84,95 EUR) und SAP SE (+ 0,95 Prozent auf 176,02 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-10,40 Prozent auf 44,78 EUR), CompuGroup Medical SE (-6,25 Prozent auf 27,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,67 Prozent auf 95,00 EUR), CANCOM SE (-4,19 Prozent auf 28,84 EUR) und Bechtle (-3,91 Prozent auf 44,18 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 276 918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 200,156 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at