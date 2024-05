TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Der TecDAX notierte am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag erhöhte sich der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,84 Prozent auf 3 293,59 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 497,971 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,006 Prozent fester bei 3 266,40 Punkten, nach 3 266,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 295,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 263,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der TecDAX 3 371,33 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 06.02.2024, einen Wert von 3 392,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 280,42 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,932 Prozent nach unten. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,71 Prozent auf 47,20 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,76 Prozent auf 39,42 EUR), Energiekontor (+ 2,54 Prozent auf 66,30 EUR), Infineon (+ 2,50 Prozent auf 32,22 EUR) und United Internet (+ 2,41 Prozent auf 22,94 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Nordex (-1,75 Prozent auf 13,49 EUR), Kontron (-1,66 Prozent auf 19,00 EUR), EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 9,63 EUR), SMA Solar (-1,22 Prozent auf 49,44 EUR) und QIAGEN (-0,79 Prozent auf 39,63 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 340 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 199,269 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent.

