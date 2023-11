TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,95 Prozent höher bei 3 140,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 466,415 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,115 Prozent auf 3 107,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 111,27 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 144,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 106,09 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,966 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 2 843,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 098,18 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 3 088,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 8,06 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 5,63 Prozent auf 58,15 EUR), Energiekontor (+ 3,39 Prozent auf 70,20 EUR), TeamViewer (+ 2,75 Prozent auf 13,46 EUR), United Internet (+ 2,55 Prozent auf 20,08 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,83 Prozent auf 51,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-4,62 Prozent auf 16,09 EUR), Bechtle (-1,76 Prozent auf 45,82 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,41 Prozent auf 31,71 EUR), PNE (-0,34 Prozent auf 11,90 EUR) und HENSOLDT (-0,22 Prozent auf 26,82 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 7 426 015 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 163,664 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2023 verzeichnet die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

