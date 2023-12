TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,47 Prozent höher bei 3 340,71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 489,873 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 3 329,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 324,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 329,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 343,29 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 15.11.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 107,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, wurde der TecDAX auf 3 111,68 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, wies der TecDAX einen Stand von 2 978,37 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 14,94 Prozent zu Buche. Bei 3 354,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell ADTRAN (+ 8,24 Prozent auf 7,09 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 27,90 EUR), SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 57,80 EUR), Nagarro SE (+ 1,89 Prozent auf 91,75 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,47 Prozent auf 53,96 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-0,75 Prozent auf 23,96 EUR), TeamViewer (-0,39 Prozent auf 13,88 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 142,02 EUR), QIAGEN (-0,35 Prozent auf 39,30 EUR) und Bechtle (-0,29 Prozent auf 44,17 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 074 246 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 171,361 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2023 präsentiert die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

