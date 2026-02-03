TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,94 Prozent leichter bei 3 607,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 531,104 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,204 Prozent höher bei 3 648,95 Punkten, nach 3 641,51 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 595,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 669,67 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 630,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 680,32 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,469 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 9,12 Prozent auf 6,44 EUR), Sartorius vz (+ 7,96 Prozent auf 253,50 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 81,05 EUR), AIXTRON SE (+ 1,35 Prozent auf 19,88 EUR) und 1&1 (+ 0,75 Prozent auf 26,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-6,05 Prozent auf 72,25 EUR), Siltronic (-5,28 Prozent auf 49,30 EUR), ATOSS Software (-5,01 Prozent auf 93,00 EUR), Nagarro SE (-3,87 Prozent auf 68,40 EUR) und SAP SE (-3,56 Prozent auf 168,86 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 681 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,198 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at