TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende in Rot

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,37 Prozent tiefer bei 3 224,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 531,437 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 3 264,00 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 224,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 279,85 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 5,14 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 3 210,54 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 06.06.2024, bei 3 444,87 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 06.09.2023, einen Wert von 3 129,36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 3,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 0,85 Prozent auf 237,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,20 Prozent auf 50,50 EUR), Bechtle (-0,27 Prozent auf 36,56 EUR), freenet (-0,30 Prozent auf 26,78 EUR) und SAP SE (-0,38 Prozent auf 190,72 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-11,01 Prozent auf 118,00 EUR), SMA Solar (-5,78 Prozent auf 18,57 EUR), Nordex (-4,73 Prozent auf 13,90 EUR), Infineon (-3,54 Prozent auf 28,98 EUR) und CANCOM SE (-3,51 Prozent auf 26,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 630 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,811 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,15 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at