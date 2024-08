TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmorgen.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,05 Prozent auf 3 334,62 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 534,536 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,020 Prozent höher bei 3 336,88 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 336,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 342,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 333,80 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,232 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, stand der TecDAX bei 3 343,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 449,96 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 3 120,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,302 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 1,34 Prozent auf 13,60 EUR), SMA Solar (+ 0,95 Prozent auf 21,36 EUR), United Internet (+ 0,69 Prozent auf 18,93 EUR), CANCOM SE (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR) und Energiekontor (+ 0,53 Prozent auf 56,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen PNE (-3,45 Prozent auf 11,76 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,98 Prozent auf 54,50 EUR), Nemetschek SE (-0,82 Prozent auf 90,75 EUR), Eckert Ziegler (-0,68 Prozent auf 43,60 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,51 Prozent auf 78,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 118 091 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 229,217 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

