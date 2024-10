TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ATOSS Software-Papier investiert hätte, befänden sich nun 318,725 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 41 752,99 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 11.10.2024 auf 131,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +317,53 Prozent.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 2,08 Mrd. Euro wert. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines ATOSS Software-Anteils lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

