CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Rentable CANCOM SE-Investition?
|
20.08.2025 10:03:57
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,34 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 35,286 CANCOM SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2025 808,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,90 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,20 Prozent.
Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 713,82 Mio. Euro beziffert. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines CANCOM SE-Anteils bei 6,98 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Cancom SE
