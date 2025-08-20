TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,34 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 35,286 CANCOM SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2025 808,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,90 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,20 Prozent.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 713,82 Mio. Euro beziffert. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines CANCOM SE-Anteils bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at