TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 95,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 105,152 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2024 auf 61,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 482,65 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,17 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Carl Zeiss Meditec-Papiers wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at