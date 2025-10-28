Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Eckert Ziegler-Investmentbeispiel
|
28.10.2025 10:03:43
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,93 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,177 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Anteile wären am 27.10.2025 124,88 EUR wert, da der Schlussstand 17,40 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +24,88 Prozent.
Eckert Ziegler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler-Anteils fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Eckert Ziegler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
