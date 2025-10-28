Eckert & Ziegler Aktie

Index-Performance 28.10.2025 12:27:12

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen

Beim TecDAX stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent aufwärts auf 3 735,72 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 600,346 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,303 Prozent tiefer bei 3 718,81 Punkten in den Handel, nach 3 730,11 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 717,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 744,72 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 3 589,64 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 3 840,92 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 28.10.2024, mit 3 420,87 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,70 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 16,02 Prozent auf 25,64 EUR), SMA Solar (+ 2,07 Prozent auf 26,62 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Bechtle (+ 1,10 Prozent auf 36,62 EUR) und Sartorius vz (+ 0,88 Prozent auf 240,90 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-20,54 Prozent auf 28,78 EUR), Kontron (-9,31 Prozent auf 22,60 EUR), IONOS (-3,07 Prozent auf 31,60 EUR), Eckert Ziegler (-1,72 Prozent auf 17,10 EUR) und AIXTRON SE (-1,50 Prozent auf 13,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Nordex-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 628 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,63 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

