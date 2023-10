TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nagarro SE-Aktie Anlegern gebracht.

Die Nagarro SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nagarro SE-Anteile an diesem Tag 98,30 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nagarro SE-Aktie investiert, befänden sich nun 10,173 Nagarro SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.10.2023 auf 69,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 704,98 EUR wert. Damit wäre die Investition 29,50 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE belief sich zuletzt auf 940,77 Mio. Euro. Nagarro SE-Anteile wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Nagarro SE-Anteilsschein bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at