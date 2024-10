TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordex-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nordex-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Nordex-Papier an diesem Tag 8,86 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 112,882 Nordex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.10.2024 auf 13,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 514,88 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,49 Prozent angezogen.

Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nordex-Aktie lag damals bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at