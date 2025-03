TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNE von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PNE gewesen.

Am 20.03.2020 wurde das PNE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die PNE-Aktie investiert hat, hat nun 263,158 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2025 gerechnet (14,28 EUR), wäre die Investition nun 3 757,89 EUR wert. Mit einer Performance von +275,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für PNE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,09 Mrd. Euro. Die PNE-Aktie wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines PNE-Anteils bei 10,65 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

