TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SMA Solar-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen SMA Solar-Anteile letztlich bei 48,46 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 20,636 SMA Solar-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2024 auf 27,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 559,22 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 559,22 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete SMA Solar eine Marktkapitalisierung von 915,39 Mio. Euro. Am 27.06.2008 wagte die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at