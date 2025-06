TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit freenet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15,21 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 65,768 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 12.06.2025 1 832,29 EUR wert, da der Schlussstand 27,86 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +83,23 Prozent.

Insgesamt war freenet zuletzt 3,33 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der freenet-Papiere an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at