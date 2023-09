TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PNE-Investment eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das PNE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,64 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in PNE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,669 PNE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.09.2023 auf 13,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,72 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,28 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd. Euro. PNE-Papiere wurden am 15.12.1998 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PNE-Papiers lag damals bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at