TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in SMA Solar eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.08.2023 wurden SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SMA Solar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,403 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2024 auf 24,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 284,38 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 284,38 EUR, was einer negativen Performance von 71,56 Prozent entspricht.

Am Markt war SMA Solar jüngst 859,87 Mio. Euro wert. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des SMA Solar-Papiers bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at