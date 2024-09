TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ATOSS Software-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,36 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 359,157 ATOSS Software-Aktien. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 20.09.2024 176 418,62 EUR wert, da der Schlussstand 129,80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 664,19 Prozent.

ATOSS Software markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die ATOSS Software-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at