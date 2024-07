TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Investoren gebracht.

Nordex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Nordex-Papier an diesem Tag bei 16,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,029 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,03 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 78,56 EUR wert. Mit einer Performance von -21,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,08 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at