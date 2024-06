TecDAX-Wert SÜSS MicroTec SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die SÜSS MicroTec SE-Dividendenzahlung

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Papier SÜSS MicroTec SE am 11.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 EUR beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 3,82 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die SÜSS MicroTec SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,84 Prozent aufgestockt.

SÜSS MicroTec SE-Qualitätsdividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das SÜSS MicroTec SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 61,00 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von SÜSS MicroTec SE, demnach wird das SÜSS MicroTec SE-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die SÜSS MicroTec SE-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet der SÜSS MicroTec SE-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,72 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. SÜSS MicroTec SE-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von SÜSS MicroTec SE via XETRA 142,06 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 153,17 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (AIXTRON SE) erweist sich SÜSS MicroTec SE 2023 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Auch bei der Dividendenrendite kann die Dividenden-Aktie nicht so gut abschneiden wie die Konkurrenz. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist AIXTRON SE mit einer Dividendenauszahlung von 0,40 EUR und einer Dividendenrendite von 0,40 Prozent.

SÜSS MicroTec SE- Dividendenaussichten

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,38 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 0,61 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu SÜSS MicroTec SE

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens SÜSS MicroTec SE steht aktuell bei 1,195 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie SÜSS MicroTec SE besitzt aktuell ein KGV von 112,74. 2023 setzte SÜSS MicroTec SE 304,260 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,25 EUR.

