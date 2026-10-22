Teck Resources Aktie
WKN: 858265 / ISIN: CA8787422044
|
22.10.2026 09:14:48
Teck Resources Gets Strike Notice At Highland Valley Copper Operations
(RTTNews) - Teck Resources Limited (TECK, TECK-B.TO, TECK_B.TO), a Canadian miner, said that it has received a strike notice at Highland Valley Copper, or HVC, Operations from the United Steelworkers, or USW, Local 7619.
The strike notice entitles the union to begin strike action on October 24 at the earliest.
"Operations at HVC continue and contingency plans are in place to maintain safety and environmental management during labour action," the company said.
Teck noted that it is committed to reach a collective deal that is fair and reasonable for employees and supports the ongoing viability of the operation.
The collective ?deal ?at Highland ?Valley Copper expired on September 30.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teck Resources Ltd. (B)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Teck Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Teck Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Teck Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Teck Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Teck Resources Ltd. (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Teck Resources Ltd. (B)
|54,04
|-3,05%